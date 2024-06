Europee, Moscato: “FdI in terra iblea primo partito e percentuale più alta in Sicilia”

“La provincia di Ragusa continua a essere determinante e una terra di grande prospettiva. Fratelli d’Italia raggiunge il migliore risultato su base provinciale dell’Isola, con oltre il 23% dei voti, attestandosi quale primo partito”.

Così il coordinatore provinciale di Ragusa di Fratelli d’Italia Giovanni Moscato commenta l’esito delle elezioni europee.

“Queste elezioni hanno dimostrato come l’operato del governo Meloni sia apprezzato dai cittadini: il risultato che si attesta intorno al 29% a livello nazionale è straordinario e testimonia la grande soddisfazione dell’elettorato per il lavoro svolto sino ad oggi al governo della Nazione. La provincia iblea porta in dote una crescita importante del partito con vette anche del 33,45% di Santa Croce, del 32,5% di Vittoria, del 29,2 % di Comiso e nel Comune capoluogo rappresentiamo il primo partito con il 24,4%. In tutto il territorio ibleo abbiamo avuto ottimi riscontri e sono dati che fanno ben sperare per le prossime sfide. Ringrazio il senatore Salvo Sallemi e l’onorevole Giorgio Assenza per la loro presenza costante sul territorio che si è tramutata in fiducia dei cittadini per la nostra classe dirigente e ringrazio altresì tutti gli amministratori locali, i circoli e gli attivisti che sono stati determinati nonostante non avessimo dei candidati della nostra provincia in lista. Rammarica il dato dell’affluenza che è sintomo di una Europa percepita come distante dai cittadini e su questo occorre invertire la tendenza. Porgo gli auguri agli eurodeputati eletti, Giuseppe Milazzo e Ruggero Razza: sapranno rappresentare le esigenze anche del nostro territorio in Europa e saranno il ponte tra la Sicilia e Bruxelles”.

