Ragusa. Martedì 11 giugno “Scuole in festa, al Centro i bimbi”

La merenda e lo sport in piazza San Giovanni a Ragusa, i giochi di strada in piazza Matteotti e sul ponte Vecchio, i racconti in via Roma. E poi ancora basket, mostre, giocoleria, fiabe, la visita al Museo della Città di Palazzo Zacco, i laboratori (su prenotazione), i cartoni e le bolle di sapone.

Si svolgerà in Centro, dalle 16.30 alle 21.00 di martedì 11 giugno, la prima edizione di “Scuole in festa, al Centro i bimbi”, la festa per studenti e genitori, promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, per celebrare insieme e divertendosi l’inizio delle vacanze estive.

Con la mappa e il programma nessun rischio di perdere anche un solo momento.

