Calcio, play off. Modica-Aurora con pochi tifosi ospiti

Non è annunciata presenza di tifosi ospiti al “Vincenzo Barone” per il secondo turno delle semifinali dei play off nazionali di Eccellenza, che vedrà di fronte il Modica e l’Aurora Alto Casertano (all’andata finì 1 – 0 per i rossoblu). Queste le notizie che arrivano dal Molise, anche se è probabile che ci sia qualche gruppo che arriverà in Sicilia autonomamente. Al momento i numeri segnalano una trentina di persone, che poi sarebbero accompagnatori e familiari dei giocatori. Arbitrerà Molinaro di Lamezia (Galluzzo-Darwish i collaboratori).

La vincente affronterà il Pompei domenica 16 giugno

Cliverghe Mazzano-Fossano

La Rocca Altavilla-Magenta

Cairese-Terni

Giulianova-Terranuova Traiana

Castelfidardo-Zenith Prato

Bisceglie-Costa d’Amalfi

La sfida d’andata tra il Pompei e la vincente di Modica-Aurora Alto Casertano si giocherà domenica 16 giugno

