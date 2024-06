Giarratana presente al IV incontro internazionale delle Corali in Vaticano

Le Corali di tutto il mondo tornano ad incontrarsi in Vaticano da oggi al 9 giugno. L’evento, promosso dal Coro della Diocesi di Roma per celebrare il 40° anniversario della sua fondazione, è organizzato da Nova Opera ed è patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e dal Pontificio Istituto di Musica Sacra. Come per le precedenti edizioni, si svolgerà nell’Aula “Paolo VI” e nella Basilica di San Pietro. Il Convegno Internazionale, moderato da monsignor Marco Frisina, compositore e fondatore del Coro della Diocesi di Roma, si è aperto oggi e vede la presenza di grandi esperti di musica sacra e liturgica provenienti da tutto il mondo.



A questo importante evento sarà presente il Coro Regina Coeli di Giarratana diretto dal maestro monterossano Francesco Giaquinta.

“Siamo probabilmente l’unico coro della Diocesi di Ragusa – ha dichiarato alla vigilia quest’ultimo- a partecipare al IV incontro internazionale delle corali “.

Nella foto da dx Francesco Giaquinta, il sindaco di Giarratana ed il parroco. Nella foto di gruppo il coro al completo.

