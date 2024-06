Modica perde un pezzo della sua storia musicale. E’ deceduta all’età di 86 anni la professoressa Ausilia Pluchino. E’ stata insegnante di musica di tante generazioni. Da lei hanno studiato tanti giovani che ancora oggi sono tra i massimi rappresentanti dei musicisti non solo modicani. Insieme a lei hanno insegnato musica ad alti livelli, in privato a Modica, nomi come Gianni Bergamasco e Federica Dolcetti Poidomani.

Nella foto Ausilia Pluchino, al centro, tra Pina Corallo e Licia Albanese

