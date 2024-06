Modifiche in via sperimentale della circolazione in via Noce a Scicli

Dal pomeriggio di oggi 6 giugno 2024 il Comune modificherà, in via sperimentale, la viabilità in via Noce. In particolare sarà istituito il doppio senso di circolazione in via Noce, nel tratto tra la rotatoria e la via Salvatore Di Giacomo.

La variazione è conseguente alle richieste di molti residenti per garantire una maggiore sicurezza di questo tratto stradale.

In virtù della modifica del senso di marcia si collegheranno la circonvallazione e Viale dei Fiori, attraverso la via Noce, così da ridurre la mole di traffico che insiste su Viale Primo Maggio.

Le modifiche, adottate in via sperimentale e temporanea, saranno monitorate al fine di valutare se apportare variazioni o rendere definitivo il provvedimento.

