Morto macellaio che inscenò l’abbandono del neonato Vittorio Fortunato

E’ deceduto per infarto il macellaio ragusano di 56 anni finito sotto processo per il bimbo abbandonato a Ragusa il 4 novembre del 2020, già condannato per questa vicenda a due anni di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche, dal Tribunale di Ragusa. Per il caso del piccolo Vittorio Fortunato, il neonato per il quale – secondo l’accusa – il padre naturale inscenò l’abbandono e ritrovamento. Nei prossimi giorni avrebbe dovuto essere presente in un’udienza davanti il Tribunale dei Minori di Catania nell’ambito dell’azione per il riconoscimento che non aveva chiesto ma a cui – da quanto riferisce l’avvocato difensore Michele Sbezzi – non si sarebbe opposto. Il funerale è stato fissato per mercoledì alle 11, presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo.

