Comibleo Ragusa. Nessuna notizia del parcheggio di Largo San Paolo

“A fine marzo, l’assessore alla Viabilità e alla Polizia municipale aveva annunciato pubblicamente, non senza un moto d’orgoglio, che gli importanti interventi per l’apertura, dopo 25 anni dalla sua realizzazione, del parcheggio interrato di largo San Paolo erano stati conclusi. Una presa di posizione, dunque, che lasciava presagire che da lì a poco l’atteso evento si sarebbe potuto finalmente concretizzare. Ora, però, sono passati più di due mesi e della tanto agognata inaugurazione neppure l’ombra. E dire che, in questo periodo, si renderebbe assolutamente necessaria per il fatto che, durante le ore di punta, il numero dei visitatori è aumentato e, dunque, gli spazi per parcheggiare diminuiscono, sino ad annullarsi, in maniera inversamente proporzionale”. Lo sostiene il Comibleo, il comitato spontaneo di residenti nella città antica, auspicando che per il Comune di Ragusa quello legato alla mancata attivazione del parcheggio di largo San Paolo sia solo un disagio temporaneo e che lo stesso possa finalmente aprire i battenti il prima possibile. “Già che ci siamo, a proposito di parcheggi – ancora Comibleo – sarebbe opportuno comprendere come è andata a finire con quello di via Discesa Peschiera, opera di cui si parla a fasi alterne e su cui, però, al momento, non esiste alcuna certezza realizzativa. Si farà oppure no questo parcheggio? Perché se la risposta dovesse essere negativa, allora, è più che mai indispensabile trovare altre soluzioni. Ibla deve essere attorniata da una fascia di rispetto dedicata alle aree di sosta. Ipotesi complicate da definire, ma non impossibili. E già che ci siamo ricordiamo che il transito lungo la circonvallazione, dove ci sono le auto in sosta, soprattutto nei tratti più stretti, è reso problematico dal passaggio dei pullman. Da più tempo abbiamo segnalato che la larghezza della sede stradale non risulta essere idonea. Anche per questo motivo emerge con preponderanza la necessità di trovare soluzioni alternative”.

