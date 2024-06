SIRACUSA – Ha minacciato la moglie con una pistola. Si tratta di un 54enne che è stato arrestato a Siracusa dalla polizia. È successo ieri sera nei pressi di Cassibile. È stata la donna a chiamare i militari, che l’hanno trovata in strada terrorizzata e in evidente stato di agitazione. Il marito, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, è stato tradotto in carcere, accusato di detenzione di arma clandestina e minacce aggravate.

