Chiaramonte Gulfi. 2^ giornata della 1^ fiera sul tartufo siciliano

Domenica due giugno e’ in programma la seconda giornata della Prima Fiera Mercato sul tartufo siciliano, voluta dal sindaco Mario Cutello e dalla sua amministrazione in collaborazione con il Libero consorzio comunale e il sostegno dell’Ars e dell’assessorato regionale dell’Agricoltura oltre alla partnership del Consorzio Chiaramonte e dell’istituto professionale di Stato “Principi Grimaldi” sezione di Chiaramonte. Alle 10 ci sarà l’apertura della mostra mercato in piazza Duomo e andrà avanti per tutta la mattina, sino alle 13. Dalle 16 alle 19, poi, è prevista la degustazione con prodotti locali insaporiti con tartufo. Alle 16, a cura dell’associazione cuochi iblei, e sempre in piazza Duomo, ci sarà lo showcooking. Sarà animato da Giuseppe Gravina che proporrà tacos alle erbette, tartare di manzo e maionese al tartufo siciliano; da Carlo Rabbito che preparerà Gulfi, una rosa fatta con l’impasto della scaccia ragusana, ripiena di ricotta e tartufo, su crema di fave, con una guarnitura di cipolla stufata, pancetta e tartufo su dei ciuffetti di ricotta; e quindi da Giorgio Barone che proporrà il gelato al tartufo siciliano. Alle 21, inoltre, la serata si concluderà con la musica live. La giornata sarà animata da dj set con diverse postazioni, sparse per le vie principali della città. In tutte le attività ristorative saranno altresì realizzate pietanze a base di tartufo. Occorre, altresì, sottolineare che tutte le attività enogastronomiche saranno realizzate con la collaborazione dell’istituto alberghiero di Chiaramonte Gulfi. Previste visite guidate gratuite della città tra musei e tartufi. Ma non solo. Domenica è in programma “Sbarazzo”, cioè l’iniziativa di richiamo commerciale che prevede un giorno intero di shopping a prezzi ribassati in alcune attività commerciali del centro città.

Salva