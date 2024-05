Vittoria. Mercato Ortofrutticolo, avviato l’iter per l’appalto da 4 milioni

Sono stati ultimati i documenti per avviare la gara d’appalto relativa ai lavori del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria per un importo di 4 milioni di euro. Arriva quindi la conferma che l’iter per “mettere a terra” il finanziamento andrà avanti e i consiglieri di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi hanno espresso la loro viva soddisfazione.

“Oggi riceviamo – dicono i consiglieri comunali – una notizia straordinariamente importante per la struttura principale della nostra economia: il Mercato Ortofrutticolo. L’avvio della gara, per i lavori di 4 milioni di euro che interesseranno i tetti dei box, le asfaltature e l’illuminazione, segna un importante obiettivo centrato grazie alla caparbietà di chi ha sempre lottato per il progresso del Mercato. Non possiamo non menzionare il governo regionale del presidente Musumeci che ha stanziato la cifra, a seguito delle interlocuzioni con l’allora Amministratore Unico di Vittoria Mercati Giombattista Di Blasi e l’allora direttore Davide La Rosa, così come ringraziamo per l’impegno indefesso – al fine di far proseguire l’iter del finanziamento – il senatore Salvo Sallemi e l’onorevole Giorgio Assenza”.

“Grazie alla loro azione di pungolo e al dialogo sempre costruttivo con l’Associazione dei Concessionari e con il loro presidente Giuseppe Zarba, oggi siamo giunti alla firma, da parte del Genio Civile di Ragusa, degli atti di gara. Il governo regionale di centrodestra, anche con la visita e l’impegno dell’assessore Aricò, ha dato risposte concrete alla città di Vittoria. Oggi inizia una svolta attesa da tempo per la struttura”.

Salva