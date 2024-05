Ragusa. Un convegno per la Certificazione D.O.P. del Pane di Pasta Dura

La Certificazione DOP del Pane di Pasta Dura è il prossimo passo nel percorso che l’Amministrazione comunale e l’assessorato allo Sviluppo Economico e Promozione della Città di Ragusa, con l’assessore Giorgio Massari, sta attuando per la promozione del territorio, puntando sulla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche ragusane così come dei prodotti legati alla tradizione e alla tipicità locale.

Venerdì 31 maggio alle 17, a Ragusa, presso l’auditorium della Camera di Commercio, si terrà un Convegno per la Certificazione D.O.P. del Pane di pasta dura incentrato sulla sua tutela e valorizzazione a partire dall’agricoltura con la coltivazione e produzione di grani antichi autoctoni quali Russello, Senatore Cappelli, Tumminia, Perciasacchi, dalla cui molitura si ricavano eccellenti farine adatte alla panificazione di questa tipologia di pane. Infatti, sono tre le categorie interessate e che rappresentano i pilastri per la produzione del Pane di pasta dura: i produttori o coltivatori di grani antichi, i molitori e i panificatori.

Nel corso dell’evento saranno illustrate le principali azioni già percorse e realizzate dagli operatori del Consorzio del pane di Altamura DOP per il quale è stata già ottenuta questo tipo di certificazione.

In funzione della realizzazione del progetto è stato costituito un Tavolo Tecnico con i referenti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio per impostare un disciplinare che normi la produzione.

Componenti del tavolo tecnico sono i referenti delle associazioni di categoria delle sezioni di Ragusa quali Sicindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Coldiretti, CNA, Confcommercio Ascom, Confimprese Iblee, Slow Food e Cenacolari dell’Antica Contea.

