Rinvio a giudizio per un cancelliere e due avvocati, per esercizio abusivo della professione

ENNA – Sono stati rinviati a giudizio un cancelliere del tribunale di Enna e due legali per esercizio abusivo della professione di avvocato. Il cancelliere, da quanto è emerso dalle indagini, avrebbe esercitare la professione di avvocato nonostante lavorasse in Tribunale e si fosse cancellato dall’Albo professionale. Il cancelliere, una volta vinto il concorso per la cancelleria giudiziaria, trattandosi di ufficio pubblico, in cui vige l’incompatibile con la libera professione, ha proceduto, come previsto dalla legge, per gli avvocati vincitori di concorso, alla cancellazione dall’Albo prima di entrare in servizio. Da una segnalazione alla Guardia di Finanza, su un presunto abuso da parte dell’indagato, i militari hanno scoperto che l’uomo, avrebbe continuato la sua libera professione nel suo studio, nonostante non fosse più iscritto all’Albo degli avvocati

