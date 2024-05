Vittoriese accoltellato durante lite a Ragusa. Sei denunce per rissa

I Carabinieri di Ragusa, con il supporto dei militari della Sezione Radiomobile, nella serata di giovedì scorso, 23 maggio, sono intervenuti in un’area attigua al Liceo Crispi di Ragusa dove, a seguito di un’accesa lite tra un gruppo di giovani vittoriesi ed alcuni minorenni di origine albanese, un ragazzo è stato raggiunto da due fendenti al torace. Il giovane, condotto in codice rosso presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, è stato successivamente trasferito al Cannizzaro di Catania, ove le sue condizioni sono state da subito ritenute molto serie, ma fortunatamente non tali da metterne a repentaglio la vita. Le immediate indagini promosse dai militari dell’Arma subito intervenuti, hanno identificato il responsabile dei fendenti, che è stato raggiunto e denunciato all’Autorità Giudiziaria minorile di Catania per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca. I Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti per l’identificazione di tutti i partecipanti allo scontro, hanno altresì vagliato la posizione dei ragazzi che vi avrebbero preso parte. Secondo le prime ricostruzioni i fatti sembrerebbero scaturire da ragioni di natura sentimentale, probabilmente riconducibili a screzi riguardanti alcune fidanzate. Al momento, per cinque dei giovani, tutti residenti nella provincia di Ragusa, è dunque scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria iblea per rissa aggravata.

