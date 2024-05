La Misericordia di Modica e il progetto “Ben–Essere in Salute

La Misericordia di Modica presenta il progetto “ Ben – Essere in Salute”, finanziato dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali Regione Sicilia.

L’evento di presentazione sarà il prossimo 30 maggio, alle 10, presso sala “Spadaro” del Palazzo Comunale.

Il progetto, che è stato valutato ed accettato su oltre 160 presentati a luglio del 2023 ed é risultato fra i primissimi in una graduatoria definitiva. Prevede un’azione di servizio per un anno solare, riguardante le tematiche formative, educative e promozionali riguardo anche le persone con fragilità ed alle loro famiglie:

• Sviluppo nelle scuole di ogni ordine e grado della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, anche con le famiglie degli alunni;

• Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;

• Promozione e sviluppo della cultura della salute, del benessere e della prevenzione a tutte le età, anche con riferimento al tema degli incidenti stradali e delle dipendenze da sostanze e da gioco.

L’impostazione metodologica del progetto che verrà presentato, permetterà di poter replicare l’impianto progettuale anche su territori diversi da quello modicano, spiegandone i benefici derivanti dal coinvolgimento delle popolazioni limitrofe alla citta di Modica.

