Modica-Milazzo. Accetta: “Nostro gol annullato, regolare”

“Il gol che ci è stato annullato era regolare”. Lo sostiene il vice allenatore del Milazzo, Gaetano Accetta (Antonio Venuto era squalificato), dopo la sconfitta per due a zero rimediata contro il Modica. Una sconfitta che è un lasciapassare per la formazione di Settineri per il prossimo due giugno.

“Siamo rammaricati per come è finita -aggiunge il tecnico -. Faccio i complimenti al Modica. A noi resta tanta amarezza perché abbiamo disputato una buonissima gara senza mai subire gli avversari e, purtroppo, sono stati determinanti due episodi che abbiamo gestito male”.

Poi, sul gol annullato a La Spada: “Dal le immagini la posizione del giocatore era regolarissima. Sarebbe stato un gol che avrebbe riaperto il match”.

Salva