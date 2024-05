L’onorevole Gadda visita il mercato ortofrutticolo di Vittoria

“Il made in Italy non si aiuta solo a parole o con la demagogia, ma con misure pratiche in Italia e proposte qualificate da portare in Europa”. Lo ha detto la vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera dei deputati, l’on. Maria Chiara Gadda, che, ieri mattina a Vittoria, accompagnata dalla coordinatrice provinciale di Italia Viva Marianna Buscema, dalla componente della segreteria regionale e consigliera comunale Sara Siggia e dalla coordinatrice cittadina Valentina Tagliarini, ha effettuato un sopralluogo al mercato ortofrutticolo di Fanello, incontrando i produttori e i concessionari dei box, prendendo atto delle numerose problematiche esistenti che rischiano di frenare l’attività del comparto. “Ho conosciuto da vicino un territorio – ha detto l’on. Gadda – che genera prodotti agricoli di grande qualità, venduti spesso a prezzi poco remunerativi a causa di molteplici fattori. Il mercato non si ferma né si ostacola. E’ indispensabile una migliore organizzazione della filiera, insieme a controlli più stringenti sulla quantità di prodotto extraeuropeo immesso sui mercati e a verifiche fitosanitarie precise e puntuali: queste alcune delle problematiche sulle quali porre attenzione”.

“L’onorevole Gadda – aggiunge dal canto suo la coordinatrice provinciale Buscema – si è fatta carico di una serie di richieste che sono venute dal mondo ortofrutticolo, lanciando una serie di idee per cercare di rivitalizzare un settore che ciclicamente vive dei momenti di crisi. Abbiamo animato sicuramente un momento di ascolto importante. Abbiamo vissuto un momento di politica concreta raccogliendo delle istanze che arriveranno anche al Parlamento”.

