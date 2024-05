C’è un secco “no” dell’Anf Siracusa all’istituzione del nuovo Tribunale di Modica. La sezione territoriale di Anf, infatti, non vuole il ridimensionamento del Tribunale di Siracusa. Come si ricorderà lo scorso 6 marzo l’Assemblea Regionale Siciliana aveva discusso il disegno di legge “Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Regione Siciliana, recante “Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 – Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148” ed ha approvato il relativo articolato.

Con la menzionata iniziativa legislativa l’Ars ha, tra l’altro, deliberato di proporre al Parlamento della Repubblica di istituire il nuovo Tribunale di Modica mediante il ridimensionamento di quelli di Ragusa e di Siracusa.

Il Tribunale di Modica dovrebbe accorpare anche Pozzallo, Scicli, Ispica, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini”.

L’Associazione Nazionale Forense di Siracusa, pur tentando di comprendere le aspettative di alcuni politici e dei residenti della provincia di Ragusa di disporre di un secondo Tribunale da istituire nella città di Modica, oltre a quello già esistente a Ragusa, al fine di avere più strutture giudiziarie per far fronte alle esigenze del loro territorio provinciale, ritiene che questa esigenza non possa e non debba essere soddisfatta a discapito della comunità provinciale di Siracusa, riducendo sensibilmente il circondario del Tribunale di Siracusa.

