Settimana calda in Sicilia. Arriva l’anticiclone africano

Arriva l’anticiclone africano Minosse, che a partire da oggi porterà una settimana rovente in Sicilia. La colonnina di mercurio aumenterà di giorno in giorno. Tra giovedì 20 e sabato 22 giugno il clima dovrebbe diventare ancora più caldo. Le minime oscilleranno fra 24 e 26° gradi. Dalle previsioni, durante il giorno le temperature nell’entroterra, secondo le previsioni, supereranno i 40 gradi. Le temperature previste nelle principali città, come Palermo fino a 34 gradi, Agrigento 37-39, Catania 36-37, Messina 34-35, Ragusa sfioreranno i 40 gradi. La settimana prossima le temperature dovrebbero abbassarsi un po’.

Salva