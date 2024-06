Modica e Pozzallo. Pugno duro del Questore

Su precise direttive del Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, la Divisione Polizia Anticrimine ha vagliato una serie di episodi delinquenziali verificatisi lo scorso mese nei territori dei comuni di Modica e Pozzallo ai fini dell’applicazione, agli autori degli stessi, delle misure di prevenzione personali.

La prerogativa attribuita dall’ordinamento all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di adottare nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica “Avvisi” e “Divieti” ed altre limitazioni delle libertà personali ha così comportato l’irrogazione di:

quattro Avvisi Orali;

due Divieti di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.Spo.);

un ammonimento.

Destinatari degli avvisi orali sono stati una madre e i due figli, di Pozzallo; la donna ha sottratto una carta di debito ad un anziano disabile ricoverato presso una casa di cura, l’ha consegnata ai figli che nell’arco di tre giorni hanno acquistato capi griffati e materiale elettronico per un valore complessivo di circa 7000 euro.

I beni acquistati illecitamente sono stati ritrovati presso l’abitazione degli stessi.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri che hanno denunciato i responsabili all’Autorità Giudiziaria.

Altro avviso orale è toccato ad un modicano di 24 anni denunciato dagli Agenti del Commissariato di Modica per tentata estorsione e lesioni personali in concorso.

Aveva aggredito un giovane albanese fino a fargli perdere conoscenza per farsi consegnare una somma di denaro quale prezzo di una fornitura di droga acquistata a credito.

I D.A.Spo. (divieti di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) sono stati decretati dal Questore nei confronti di due tifosi modicani di 24 e 22 anni, individuati quali autori di condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio Modica – Gela.

I due giovani, già sottoposti ad altro provvedimento di D.A.Spo. venivano individuati nei pressi dello stadio comunale – area loro vietata in virtù del provvedimento – e a bordo della loro auto venivano rinvenuti un artifizio pirotecnico, due bastoni, uno in plastica dura l’altro di legno ed un coltello a serramanico e nell’immediatezza venivano arrestati dagli Agenti del Commissariato di Modica.

In materia di violenza di genere il Questore ha ammonito un pozzallese di 79 anni responsabile di atti persecutori (stalking) nei confronti di una donna di 63 anni.

Salva