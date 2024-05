Vittoria. Sequestrata discarica abusiva in contrada Resinè

Un’importante operazione congiunta volta al controllo del territorio e alla tutela ambientale, è stata effettuata dalla Polizia di Stato e dagli agenti della Polizia Municipale di Vittoria che hanno scoperto e sequestrato una vasta discarica abusiva in contrada Resinè. L’operazione è stata effettuata, nei giorni scorsi, in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Vittoria e la Polizia Municipale, ed ha portato al sequestro di un’area di circa 13.000 m².

Nel terreno, di proprietà di un cittadino di San Cataldo, sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi quali termometri, contenitori di fitofarmaci, eternit e altri materiali nocivi per l’ambiente e la salute pubblica. L’area sequestrata è stata posta sotto la custodia del proprietario.

Un operazione che dimostra l’impegno congiunto delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno delle discariche abusive e nel proteggere l’ambiente. “Si ribadisce l’importanza della collaborazione tra i cittadini e le autorità per segnalare situazioni di degrado e pericolosità, contribuendo così alla salvaguardia del territorio – ha dichiarato il Comandante della Polizia Municipale, Gianpaolo Monaca.

