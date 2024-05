Scicli. Si mette in sicurezza la collina Licozia, importanti interventi a Bruca

Prosegue la stagione degli appalti di importanti opere pubbliche a Scicli, grazie all’impegno della giunta Marino e dell’assessorato al ramo.

Nei giorni scorsi è stata aggiudicata la gara per la messa in sicurezza della collina Licozia alla immediata periferia della città. L’importo dei lavori è di 310 mila euro, ad aggiudicarsi la gara la ditta Ghea Srl di Ragusa, che avrà sette mesi per completare i lavori.

Altri due interventi importanti nella frazione di Bruca, dove di recente è stata rimessa in funzione la pompa di sollevamento della rete fognaria. Sono stati appaltati i lavori per la protezione delle acque meteoriche della piazzetta Morana. L’importo dei lavori stavolta è di quasi 48 mila euro e la ditta aggiudicataria è la Co.Ger Srl di Mussomeli.

Altro intervento appaltato dall’Ufficio tecnico comunale è la protezione dall’erosione marina di via Telemaco sempre nella frazione rivierasca di Bruca. Si è aggiudicata i lavori, il cui importo sfiora i 79 mila euro, la ditta Baglieri Giovanni & Antonio snc di Modica.

I due interventi a Bruca consisteranno nell’installazione di gabbioni metallici con pietra locale a protezione sia dalle acque meteoriche che dei marosi.

Salva