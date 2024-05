Torna Taobuk dal 20 al 24 giugno

TAORMINA: Torna Taobuk – Taormina International Book Festival, la kermesse che si svolgerà dal 20 al 24 giugno a Taormina con il sostegno della Regione Siciliana, guidata dal Presidente Renato Schifani, e dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, insieme ad altre importanti istituzioni e realtà pubbliche e private. Saranno oltre 200 gli ospiti internazionali provenienti da oltre 30 Paesi, tra cui, artisti, scienziati, intellettuali, scrittori , politici ed economisti – si incontreranno per discutere sull’accezione e la valenza del concetto di identità, per comprenderne la problematicità, condividerne la ricchezza e ribaltarne, sotto fondamentali aspetti, percezione e definizione, mettendo al centro del programma della sua XIV edizione il tema “Identità”, assunto in senso plurale e inclusivo, e rifiutando ogni sua accezione autoreferenziale, ragione ideologica di tragici conflitti come quelli in corso.

