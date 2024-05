Si barrica in casa dopo aver accoltellato la moglie e i figli

AGRIGENTO: Accoltella la moglie e i figli e poi si barrica in casa. È successo a Cianciana nell’agrigentino. L’uomo 35enne in un momento di raptus ha colpito prima la moglie, poi i due figli piccoli. I tre malcapitati sono finiti in ospedale, per uno dei due figli è stato necessario il trasporto in ospedale con l’elisoccorso. Dopo il folle gesto, l’uomo si è barricato da solo in casa, rifiutando di uscire, nonostante l’opera di convincimento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e a un mediatore per cercare di evitare ulteriori gesti folli.

