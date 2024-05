Vittoria. Seminario di formazione sulle modifiche del codice della strada

Il Comune di Vittoria, in partenariato con la Prefettura di Ragusa, ha organizzato una Giornata di Studio dedicata alle recenti modifiche del Codice delle Assicurazioni Private e del Codice della Strada. L’evento che si è svolto oggi alla sala Capriate “Giovanni Molè” era rivolta agli organi accertatori dei territori comunali di Vittoria, Comiso, Santa Croce Camerina e Acate, comprendendo le Polizie Locali, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. A Portare i saluti istituzionali, il sindaco Francesco Aiello per il comune di Vittoria per la prefettura era presente il Dottor Andrea Milana.

A relazionare la dott.ssa Stefania Impoco – Funzionario della Prefettura – U.T.G. di Ragusa e il Dott. Pasquale Dilluvio.

I temi trattati hanno riguardato le modifiche art. 193 Codice della Strada e art. 122 Codice delle assicurazioni private, le procedure di sequestri e fermi (applicazione D.P.R. 189/2001), le criticità riscontrate nella procedura SIVES, le nuove regole di circolazione per monopattini e le procedure e modulistica secondo D.M. 460/99. Questo evento ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e formazione per gli organi accertatori, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sicurezza nelle operazioni di controllo del territorio.

