Stamani in Contrada Martorina, una visita inaspettata a rischiato di trasformarsi in un incidente domestico.

Alle 7 un piccione è entrato in una residenza di campagna, andando a ribaltare una padella sui fornelli accesi.

Il piccione si è lasciato catturare, fotografare.

Rifocillato, liberato dopo circa 10 minuti.

Sulle zampe gli anelli identificatori, che riportano data e provenienza del piccione.

