Ragusa, sarà inaugurata la mostra “L’anima e il volto” di Bellio al Centro Studi

Domenica 26 maggio 2024 alle ore 18.30, al Centro studi “Feliciano Rossitto” in Via Ettore Majorana, a Ragusa, sarà inaugurata la mostra di pittura di Emanuele Bellio dal titolo “L’anima e il volto”.

Dopo i saluti e l’introduzione di Giorgio Chessari, Presidente del Centro studi “F. Rossitto”, relazionerà il prof. Salvatore Parlagreco, Storico dell’arte, curatore della mostra.

La serata sarà musicalmente tratteggiata dal gruppo 4Keys.

L’esposizione delle opere potrà essere fruita fino al 9 giugno 2024, con i seguenti orari di apertura: 10-12.30; 17.30-20.00; domenica: 17.30-20.00.

L’evento artistico è stato reso possibile grazie alla sinergica cooperazione del Centro studi “Feliciano Rossitto” con “Ars iblea”.

Qui di seguito un breve excursus sull’artista Emanuele Bellio:

Bellio (classe 1949), vive e opera a Ragusa. Dopo il completamento degli studi universitari, acquisita l’indipendenza economica, ha potuto frequentare i corsi della Scuola di Pittura Promotrice delle Arti di Ragusa, sotto la guida dei Maestri Angelo Campo, Giovanni De Vita e Salvatore Ferma. Sin dai primi anni ’80, ha partecipato a numerose mostre in ambito regionale e nazionale. Nel 1996 e nel 2018 ha fatto due mostre personali. Per ragioni di lavoro e di famiglia, ha dovuto sospendere l’attività pittorica dal 1997 al 2015. Questa lunga pausa, tuttavia, non ha cancellato il bisogno di esprimersi con la pittura. Ha ripreso a dipingere nel 2016 esponendo regolarmente le sue opere in numerose collettive. Usa diverse tecniche pittoriche: olio, acquerello, pastello, acrilico.

