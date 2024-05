Confronto sul CCNNLL Sanità all’Aran. A Ragusa e Modica incontri programmati

Lo stato dell’arte sul nuovo CCNL del Comparto Sanità, le cui trattative stanno per entrare nel vivo presso la sede dell’ARAN a Roma, è stato inserito nel circuito degli incontri programmati dalla Segreteria Nazionale della Funzione Pubblica CGIL che si terranno a Modica e a Ragusa.

A Modica dalle 10:00 alle 12:00 nella sala Falcone Borsellino dell’Ospedale “Maggiore Nino Baglieri”, e a Ragusa dalle 13:00 alle 15:00 nella sala SIMT di Piazza Igea a Ragusa.

L’occasione servirà anche ad evidenziare il punto di vista della “base” sulle trattative in corso.

“Saranno portati a conoscenza di Michele Vannini – Segretario Nazionale -, Gaetano Agliozzo – Segretario Regionale – e Monica Genovese – delegata FP CGIL Regionale alla Sanità anche diverse problematiche che riguardano direttamente l’ASP di Ragusa, affermano Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, Anna Lombardo, segretaria provinciale Sanità FP CGIL di Ragusa e Duilio Assennato, coordinatore provinciale del dipartimento sanità della FP CGIL di Ragusa come: assunzione del Personale ASU, stabilizzazioni del Personale COVID delle varie categorie ancora in corso, revisione dei diversi regolamenti aziendali, buoni pasto, ALPI, progressioni economiche e di carriera, incarichi di funzione e professionali, contrattazione Decentrata

Agli incontri sono stati invitati la Direzione Strategica, la Direzione dell’UOC del Personale e i Direttori Medici di Presidio. La caratura dei Rappresentanti sindacali della CGIL ci rassicura sulla qualità degli incontri”.

