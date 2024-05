Premiato a Genova il progetto del Comune di Ragusa “Eco-Narrazioni”

Giorno 17 Maggio presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Doria-Tursi del Comune di Genova si è svolta la Cerimonia di Premiazione del Premio “Filippo Basile” (giunto alla XXII edizione) nell’ambito del Convegno dell’Associazione Italiana Formatori (AIF), dedicato alla Formazione nella Pubblica Amministrazione. Presenti all’evento anche il Ministro alla Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Sindaco di Genova Marco Bucci, e l’Assessore al Personale e alle Politiche dell’Istruzione di Genova Marta Brusoni.

Anche il Comune di Ragusa, grazie all’Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania, ha ricevuto una Segnalazione di Eccellenza nella Sezione “Processi e Progetti Formativi” per il progetto di ricerca formazione “Eco-Narrazioni. Atelier formativi per la cura educativa”

Il corso è stato rivolto a più di 100 docenti del comune ibleo da ottobre a dicembre 2023. L’intento del tanto partecipato progetto è stato quello di valorizzare sia molteplici linguaggi della narrazione, sia fornire competenze metodologiche per progettare interventi educativi tesi a migliorare il rapporto tra le giovani generazioni e la lettura, costruendo autentiche comunità educanti e narranti.

Il progetto, nato dalla sinergia dei due Enti, Università di Catania e Comune di Ragusa, è stato realizzato sotto il coordinamento scientifico affidato ai docenti Gabriella D’Aprile, Professoressa ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale del DISFOR Catania nonché Presidente del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, e da Giambattista Bufalino, Ricercatore di Pedagogia Generale e Sociale del DISFOR Catania. Le attività sono state svolte anche grazie alla collaborazione delle referenti dello Spazio Soffiasogno, Francesca Aparo e Roberta Nicastro, che da anni fanno della narrazione, attraverso l’uso degli albi illustrati, il punto di forza di un servizio rivolto alle scuole, alle famiglie e soprattutto ai bambini presso la Biblioteca Comunale di Ragusa G. Verga.

“Un percorso formativo – dichiara Ass. Pasta- che ha avuto un riscontro importante, molto partecipato da parte dei docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che vedono la narrazione come uno strumento indispensabile di interazione con gli altri, una pratica educativa per dare voce ad esperienze, vissuti, per creare traccia evocativa nella memoria, ma soprattutto un mezzo per condividere il significato dei contenuti. Nei contesti scolastici, le docenti e i docenti che si avvalgono della narrazione pongono uno sguardo attento alle relazioni, cercando di creare legami inclusivi, di solidarietà e cooperazione. Bello confrontarsi a Genova con grandi progettualità volte alla formazione nella Pubblica Amministrazione. Avere avuto un riconoscimento di Eccellenza come piccola realtà, in mezzo a progetti Regionali e Nazionali portati avanti da istituti come INPS, Banca d’Italia, Regione Sardegna ed altri ancora, per noi è sicuramente non solo motivo di vanto, ma soprattutto uno stimolo a fare sempre meglio e di più per il mondo della scuola e per i nostri studenti”.

Come dichiarano i coordinatori scientifici del progetto, i proff. Gabriella D’Aprile e Giambattista Bufalino “accogliamo con immenso onore la Segnalazione di Eccellenza conferita per il nostro progetto ‘Eco-narrazioni. Atelier formativi per la cura educativa’. Questo prestigioso riconoscimento nazionale testimonia l’efficacia di un impegno profuso non solo come iniziativa di public-engagement e di Terza Missione, ma anche come buona prassi di formazione diffusa con un forte impatto in senso trasformativo, culturale e sociale, sulla scuola e sulla comunità iblea. La collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania e il Comune di Ragusa ha inaugurato una nuova alleanza formativa. È nostra ferma intenzione proseguire in questa direzione “generativa”, per continuare a innovare e a ispirare”.

