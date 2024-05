Kudos Modica. Prestigioso undicesimo posto a Torino per Michele Cappello

Si è conclusa la stagione agonistica per la Kudos Ginnastica Artistica che, dopo i numerosi successi ottenuti in campo femminile, ha raggiunto l’apice con il settore maschile. Infatti l’atleta kudos Michele Cappello, classe 2015, prendendo parte alla categoria Gold, la più prestigiosa e difficile per un ginnasta, ha dapprima vinto il titolo regionale e successivamente ottenuto un eccezionale secondo posto nella zona tecnica a Mortara lo scorso Aprile: gara che raggruppa tutte le regione del centro-sud italia e che fornisce il pass per la finale nazionale che ha avuto il suo epilogo a Torino con un prestigioso 11^ posto per l’atleta.

Grande è la soddisfazione in casa Kudos per i risultati ottenuti, frutto anche dell’ottimo lavoro svolto dal tecnico federale Angelo Floridia che ha portato il ginnasta a competere a livelli nazionali al cospetto di società sportive con una storia ed esperienza ultracentenaria.

“Questo ci è da stimolo a fare sempre meglio,consapevoli che con il duro lavoro, l’umiltà e l’impegno il nostro Michelino ne farà vedere delle belle” afferma il tecnico Angelo Floridia,

“Adesso si ritorna in palestra programmando la prossima stagione agonistica che ci vedrà impegnati già il prossimo mese di ottobre”

