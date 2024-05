Sarà il Milazzo l’avversario del Modica, domenica prossima al “Vincenzo Barone”, nella finale play off del campionato di calcio di Eccellenza, girone B. La formazione mametina, infatti, ha battuto in casa lo Jonica, come da pronostico, per due a uno. Doppio vantaggio del Milazzo grazie ai gol di Lopez e La Spada nei primi 14′. Nella ripresa gli ospiti avevano accorciato con Carioca, al 20′.

Salva