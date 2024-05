Gara 1. PVT Modica crolla a Bisceglie

Il terzo set si apre con Bisceglie subito avanti e Modica praticamente fuori dalla contesa. Sul 9 – 4 delle padrone di casa, D’Amico chiede il time out e prova a “punzecchiare” l’orgoglio delle sue atlete che al ritorno in campo hanno una “timida” reazione (12/10). Giunta intuisce il pericolo e spende il suo primo discrezionale per far riordinare le idee alle sue ragazze che appena rientrate in campo piazzano il break decisivo (11 – 1) che mette definitivamente a tacere il tentativo di rientrare nel match delle biancorosse. Bisceglie chiude in 27′ la pratica e intasca un meritato 3 – 0 che festeggia con i suoi tifosi, mentre la PVT Modica esce a testa bassa dal campo e dovrà cambiare immediatamente registro e atteggiamento per provare a ribaltare il risultato mercoledì in gara 2. Alle modicane, serve un successo pieno (3 – 0 o 3 – 1) per giocarsi poi la promozione in B1 al Golden Set , risultato diverso permetterà alla Star Volley Bisceglie di festeggiare a Modica la promozione nella serie superiore.