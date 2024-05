Morte di Peppe Ottaviano a Scicli. Si fa l’autopsia

Sarà eseguita giovedì pomeriggio, nell’obitorio dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” l’autopsia sul 4oenne sciclitano Peppe Ottaviano, trovato privo di vita domenica mattina da una zia, nella sua casa di Via Manenti. Il medico legale Giuseppe Algieri dovrà stabilire le cause della morte anche se l’ipotesi dell’omicidio sembra quella che sta prendendo sempre più sostanza. Sul corpo privo di vita delle ferite e poi sangue sul muro. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, di Ragusa hanno in mano le indagini con l’ausilio del RIS di Messina.

Salva