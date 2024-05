Modica. Gli attori del liceo Classico trionfano a Cesena diretti da Alessandro Romano

Con una performance superlativa gli studenti/attori del liceo Classico “Galilei Campailla” di Modica hanno vinto il primo premio votati dalla giuria giovane al Festival Teatrale Scolastico “Elisabetta Turroni”di Cesena con lo spettacolo “Il signore delle mosche”. Diretti dal regista Alessandro Romano che ne ha anche adattato il testo, i ragazzi del liceo hanno entusiasmato il pubblico del meraviglioso Teatro Bonci con continui applausi a scena aperta.Lo spettacolo selezionato per la finalissima fra oltre 50 candidature ha colpito ed emozionato come recita la motivazione ” per l’intensità recitativa, la regia e l’uso sapiente di luci e musica, offrendo uno spunto importante sugli schemi comportamentali e condizionamenti sociali che da un grado zero di civiltà conducono all’emergere di conflitti e giochi di potere”. Grande soddisfazione per la referente del progetto Teresa Floridia che da anni porta avanti il Progetto Teatro al liceo classico e per l’altra referente Sonia Carpentieri presente a Cesena insieme alla collega Floridia. Da segnalare i nomi degli interpreti: Carmen Abbate ,Elena Alban,o Asia Amato, Eva Baglieri, Ottavia Bramanti, Giulia Cavallo, Giulia Ciulo, Matilde Colombo, Martina Galazzo, Emanuele Garofalo, Maria Domenica Garrafa, Caterina Giannì, Giuditta Glorioso, Michele Guerrieri, Carolina Leggio, Vittoria Padova, Concetto Puccia, Claudia Ragusa, Domenico Rumè, Francesca Scollo, Francesca Sortino. Alessandro Romano in questi giorni sta ultimando la nuova regia e il nuovo spettacolo del liceo che andrà in scena il 1 giugno al teatro Garibaldi di Modica.

