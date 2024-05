Scontro tra due moto. Trasportati in elisoccorso al Cannizzaro i due motociclisti

Due moto si scontrate a Linguaglossa (CT) e i due motociclisti sono stati trasportati in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, prontamente intervenuti per soccorrere i due motociclisti, rimasti entrambi feriti. I due sono stati medicati sul posto dal personale del sevizio 118 e poi, viste le condizioni, trasportati in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Per i rilievi di competenza sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.

