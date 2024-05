La Festa Dell’Europa celebrata dall’Istituto Grimaldi di Modica

Il 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, si è tenuta una giornata speciale all’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica. Gli studenti del biennio hanno partecipato a incontri volti alla disseminazione del progetto Erasmus “Un ponte fra Sicilia e Malta”, focalizzati su cosa significa essere cittadini Europei oggi e sull’importanza dei progetti di mobilità come il KA122VET.

Durante queste attività, è stato possibile condividere con i giovani partecipanti l’esperienza straordinaria vissuta dagli studenti con Fewer Opportunities nel progetto Erasmus. Gli incontri hanno evidenziato i benefici e le opportunità offerte dal progetto in termini di crescita personale, professionale, culturale e linguistica.

L’impegno dell’Istituto “Principi Grimaldi” nel progetto Erasmus+ “Un ponte fra Sicilia e Malta” ha offerto ai ragazzi un’opportunità unica di mobilità internazionale a Malta. Per due settimane, gli studenti hanno lavorato nel settore turistico-ristorativo, svolgendo turni in cucina e in sala. L’entusiasmo e l’impegno dimostrati dagli studenti hanno evidenziato la loro determinazione nel mettersi in gioco e imparare in un contesto reale.

Queste iniziative di disseminazione hanno lo scopo di valorizzare il lavoro svolto nel ciclo di vita dei progetti Erasmus e, allo stesso tempo, di suscitare l’interesse degli studenti verso opportunità di mobilità internazionale, incoraggiandoli a considerare l’esperienza Erasmus come un’occasione formativa preziosa per il loro percorso di crescita personale e professionale.

In conclusione, la giornata speciale all’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica in occasione della Festa dell’Europa ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione e condivisione del programma Erasmus. L’entusiasmo dimostrato dagli studenti evidenzia quanto queste iniziative siano cruciali nel promuovere la cultura dell’unità europea e nel fornire ai giovani opportunità di apprendimento significative.

Salva