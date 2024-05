Hollywood: indipendent music awards. Nomination per Joseph Lu

Il pianista modicano Joseph Lu continua a sorprendere con la sua musica eclettica e il suo impegno per l’inclusione sociale attraverso la potenza dell’arte. Dopo aver pubblicato il suo ultimo singolo, “Pour Marie”, (Romance d’un Amour) una canzone dedicata alla moglie. Oggi l’artista è pronto per fare un altro salto a Hollywood agli Hollywood indipendent music awards, il 18 luglio, dove riceverà la nomination nella categoria Conteporary Classical, L’artista siciliano continua a sbalordire grazie ad una carriera musicale variegata, nella quale riesce a spaziare dalla musica classica alle composizioni contemporanee con una capacità e una passione unica nel suo genere. Il suo ultimo trionfo é stata la vittoria dell’importante premio WEA (World Entertainment Awards) a Hollywood come Miglior Performance Classica, che gli è stato conferito per il brano “Memories”, uno dei massimi riconoscimenti per chi riesce a creare contenuti d’intrattenimento e l’unico premio a riunire l’intera gamma dell’intrattenimento in un premio unito. Per Joseph Lu, la musica è sicuramente qualcosa di straordinario, con la quale poter comunicare quei messaggi d’amore che possano catturare il cuore di ogni singola persona. Il suo obiettivo, quando si esibisce sul palcoscenico, è quello di saper comunicare che la musica può essere un punto di unione per tutta la gente, in cui ogni singola nota, deve essere un eco che si propaga per raggiungere ogni cuore e ogni essere che ama la vita.

