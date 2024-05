I giovani under19 dell’Avimecc Volley Modica ricevuti al Comune

I giovani della formazione Under 19 dell’Avimecc Volley Modica, nei giorni scorsi sono stati ricevuti a Palazzo San Domenico dal sindaco che ha voluto complimentarsi con loro per i risultati ottenuti a livello regionale e allo stesso tempo fare loro un grosso in bocca al lupo per la fase nazionale di San Giustino, dove avranno l’onore e l’onere di rappresentare la Sicilia.

Ad accompagnare i giovani pallavolisti modicani, il presidente Ezio Aprile, il responsabile delle squadre under 19 e under 17 Giorgio Scavino, l’allenatore della formazione under 19, Ciccio Italia, il tecnico della prima squadra Enzo Distefano, il suo vice Salvo Nicastro, e i dirigenti Salvatore Monaco e Tino Brullo. Ad accogliere nella stanza del sindaco la delegazione biancoazzurra anche gli assessori Antonio Drago e Samuele Cannizzaro.

Oltre a rappresentare Modica e la Sicilia nella fase nazionale del campionato under 19, gli atleti del sodalizio modicano, in Umbria saranno anche gli ambasciatori del Cioccolato Modicano.

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, infatti, ha donato delle barrette di cioccolato che prima delle gare di qualificazione consegneranno alle squadre avversarie. Il girone del sestetto biancoazzurro comprende i lucani della Polisportiva Venosa, gli umbri della Sir Safety Perugia (squadra che si è laureata campione d’Italia) e i lombardi del Vero Volley Monza).

In occasione della trasferta a San Giustino, la Volley Modica ha voluto preparare una maglia celebrativa di Modica e della Sicilia. La maglia realizzata, che i ragazzi indosseranno in Umbria, è tratta da un disegno di Rosa Cerruto e ha come immagine “U Cagniuolu”, un mascherone che si trova sul frontespizio dell’Auditorium “Pietro Floridia” con sotto la scritta “Calore e Colori di Sicilia”.

“Andremo a San Giustino – spiega il responsabile delle formazioni under 17 e under 19 Giorgio Scavino – con grande umiltà. Per noi è già un grande onore rappresentare Modica e la Sicilia in un evento nazionale tra i più importanti della pallavolo giovanile italiana. Abbiamo voluto questa maglia – continua – perchè rappresenta il calore della nostra Sicilia e dei nostri ragazzi e i colori della nostra Terra. Ringraziamo l’amministrazione comunale e il sindaco per averci ricevuto e averci dato questo spazio e l’opportunità di poter presentare i nostri ragazzi che cercheranno di portare il più in alto possibile i colori della nostra città. Un ringraziamento va anche al Consorzio per la Tutela del Cioccolato che ci darà la possibilità di far conoscere una delle nostre prelibatezze facendone dono alle squadre che incontreremo, e il presidente Ezio Aprile che ha sposato in toto il progetto coinvolgendo anche altre società che hanno contribuito al nostro successo con degli atleti che fanno parte del nostro roster. Daremo il massimo come abbiamo sempre fatto – conclude Scavino – sapendo che le squadre che affronteremo sono tutte squadre di spessore, ma anche questo ci servirà per crescere sotto diversi punti di vista”.

