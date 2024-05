Due autocarri in fiamme la scorsa notte nella frazione modicana di Frigintini. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3 del mattino in Via Calanchi e hanno semidistrutto due camion da cantiere. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno limitato i danni. Distrutte le cabine, ma le fiamme non si sono propagate alla parte restante del mezzo. L’incendio potrebbe essere di natura dolosa, in piedi l’ipotesi di un attentato. Le indagini sono condotte dalla polizia di Modica.

