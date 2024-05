Bimba di 10 mesi muore dopo avere ingerito candeggina

È successo a Noto, dove una bimba di 10 mesi è morta dopo aver ingerito della candeggina. Sul caso è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Siracusa. Le indagini condotte dai carabinieri, informati dal personale del pronto soccorso dove la piccola era stata trasportata. Non è ancora chiaro, in che modo la bimba abbia assunto quella dose letale di candeggina: secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, potrebbe essere caduta in un secchio. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

Salva