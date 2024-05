Ragusa. Appicca fuoco a struttura esterna attività commerciale. Denunciato

Personale della Questura di Ragusa ha denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 51enne, per danneggiamento seguito da incendio commesso ai danni del titolare di un’attività commerciale e del reato di porto abusivo di coltello.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, in piena notte, allorquando è stato segnalato alla Sala Operativa della Questura un incendio presso un’attività commerciale di vendita al dettaglio, ubicata a Ragusa in zona via Paestum. Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Squadra Volante e i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Il personale operante ha constatato che erano state date alle fiamme alcune scatole di cartone poste su una struttura metallica che si trovava all’esterno dell’attività commerciale e che era utilizzata per esporre la merce in vendita.

Poco dopo, nel corso della stessa nottata, dopo le prime indagini, gli Agenti della Squadra Volante, sono riusciti a rintracciare a Ragusa, in zona via Risorgimento, il cinquantunenne ritenuto essere l’autore del reato. Nel corso della perquisizione il soggetto è stato trovato in possesso di 4 accendini e di un coltello che sono stati sequestrati.

