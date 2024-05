Ragusa. Al via “A Cresta Alta”

“Le Bestierare (capitanate dal grande attore Elio Germano) sul palco con Baciamolemani, Zed&Dalia Nera, Tir Na Nog e gli Asfalto.

Poi le parole di Michele Arezzo e la sezione musicale di Andrea “Uovo” Marchese.

Ma soprattutto l’opportunità di conoscere chi era Tecla La Cognata e di scoprire il lavoro svolto dall’associazione La Crisalide, da tanti anni attiva a sostegno delle donne vittime di patologie tumorali.

A Cresta Alta, il festival nato in memoria di Antonio Giacchino, è così: mette insieme musica e beneficenza, ballare e donare.

La terza edizione, A Cresta Alta vol. 3, si svolgerà il 18 Maggio a partire dalle ore 16 al Centro Studi Feliciano Rossitto, in via Ettore Majorana 5 a Ragusa.

Domenica 12, dalle 17.00, sarà però già tempo di anteprima: in via Roma, al Clab, ci saranno Sunny & Small Combo”.

