Abbate conquista la menzione d’onore alle Olimpiadi di matematica

Giorgio Abbate uno studente del V anno del Liceo “Galilei Campailla” ha ottenuto una menzione d’onore alle Olimpiadi di Matematica che si sono disputate a Cesenatico dal 2 al 5 maggio. Abbate è stato scelto, tra i trecento selezionati in tutta Italia, per partecipare alla gara nazionale. Una competizione che è riuscita ad animare il confronto tra i tanti giovani presenti, facendo diventare le gare un confronto fatto di passione ma anche di “sfida” tra i ragazzi e le ragazze che si sono messe in gioco. Il ritrovarsi li a far parte della competizione – hanno dichiarato il Dirigente scolastico Sergio Carrubba, la referente d’istituto Marilena Aloisio e la capo dipartimento Maria Pina Ruta – è già una notevole conquista, se poi si riesce anche ad ottenere una menzione d’onore, la gioia e la fiducia in sé stessi aumentano rendendo i ragazzi e le ragazze decisamente più consapevoli per un futuro sempre migliore.

Salva