Sanità Ragusa, la UGL Salute incontra il Commissario ASP

Il Commissario dell’ASP di Ragusa, Dottor Giuseppe Drago, ha incontrato la delegazione sindacale della UGL Salute di Ragusa, composta dal Segretario Provinciale Tony Rizza, dalla RSU Tony Gravina e da Fabrizio Pelligra, Giuseppe Quartarone, Salvatore Farruggio, Alessandro Meli, Massimo Boscarino, Antonio Sidoti , Mariella Cilia. “Abbiamo ringraziato – il Dottor Drago – dice Rizza – per aver ricevuto la delegazione, evidenziando il ruolo della UGL in seno all’azienda come dimostrato dal forte incremento di iscritti e dal la disponibilità ad una fattiva collaborazione. Abbiamo inoltre sottolineato come ci faremo sempre portatori delle istanze dei lavoratori, come accaduto recentemente per gli Ausiliari Socio Sanitari. Abbiamo poi evidenziato alcune problematiche come la necessità di un bando per la formulazione di una graduatoria degli OSS scaduta da diverso tempo con lo scopo di rafforzare gli organici vista l’andata in quiescenza di diverse unità e alcuni trasferimenti. Abbiamo illustrato anche le criticità del centro trasfusionale del P.O. di Vittoria; richiesto di procedere ad una graduatoria delle ostetriche; affrontare l’urgente emergenza determinate dalle liste d’attesa, attuare una delibera per la stabilizzazione del personale amministrativo. E per ultimo, ma non meno importante, potenziare i corsi di formazione aziendale, in virtù dell’obbligo contrattuale dei crediti annuali ECM per il personale sanitario. Su quest’ultimo punto, il Dottor Drago ha chiesto al Responsabile UGL della Formazione Quartarone, di elaborare un progetto per il personale sanitario. Abbiamo trovato ampia disponibilità per poter affrontare le criticità nel modo migliore. Ringraziamo il Commissario, per la disponibilità e l’attenzione mostrata” conclude il sindacalista.

