Comuni UNESCO: arrivano i contributi regionali

L’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali ha emanato oggi il decreto di ripartizione della somma complessiva di € 2.500.000,00 da assegnare, quale quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente per l’ anno 2024, ai comuni nei quali insistono siti UNESCO ed a quelli i cui territori fanno parte dei geoparchi UNESCO. A darne notizia l’Onorevole Ignazio Abbate che è stato il primo firmatario della legge e che ha sostenuto fin dal primo momento la necessità di sostenere quei Comuni dichiarati Patrimonio dell’Umanità in modo concreto e tangibile. In Provincia di Ragusa sono tre le Città che beneficeranno degli aiuti economici:

Ragusa ( Euro 57.050,52)

Modica (Euro 48.647,13)

Scicli (Euro 37.443,89)

“Finalmente tutti i comuni siciliani che si fregiano del prestigioso riconoscimento UNESCO – dichiara l’Onorevole Abbate – riceveranno dalla Regione un aiuto concreto. Le somme potranno essere spese non solo sulle opere o sui siti patrimonio ma anche nell’intero territorio del Comune. Per la Provincia di Ragusa si parla di poco più di 140 mila euro. Mi ritengo estremamente soddisfatto perché siamo stati capaci, ancora una volta, di produrre un risultato concreto a favore degli Enti Locali”.

Salva