Degrado a San Giacomo. Zagami, Caruso e Bennardo presentano interrogazione

I consiglieri comunali di Ragusa, Sebastiano Zagami, Rossana Caruso e Federico Bennardo, hanno protocollato ieri un’interrogazione urgente a risposta orale indirizzata al sindaco Giuseppe Cassì, all’assessore alle Contrade Andrea Distefano e al presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, sollecitando un intervento urgente per affrontare le condizioni di degrado nella frazione di San Giacomo.

L’interrogazione evidenzia gravi problemi infrastrutturali che necessitano di immediate azioni di manutenzione e ammodernamento. In particolare, sono stati segnalati problemi relativi alle rotatorie invase dalla vegetazione, che compromettono la sicurezza stradale, e condizioni precarie delle strade e dell’impianto di illuminazione, che aumentano il rischio per pedoni e veicoli e contribuiscono a un elevato spreco energetico. I consiglieri hanno richiesto una pulizia approfondita delle rotatorie e delle strade per garantire sicurezza e visibilità, un rinnovo completo dell’impianto di illuminazione con tecnologie moderne ed efficienti, per migliorare la sicurezza pubblica e ridurre l’impatto ambientale.

I consiglieri Zagami, Caruso e Bennardo affermano congiuntamente: “L’attenzione verrà posta su tutte le contrade del Comune di Ragusa per garantire che interventi simili siano realizzati ovunque necessario. È fondamentale che l’Amministrazione agisca con celerità per assicurare non solo la sicurezza, ma anche la qualità della vita di tutti i cittadini”. I consiglieri attendono una risposta orale dall’Amministrazione e si dichiarano pronti a collaborare attivamente per risolvere queste criticità, ribadendo il loro impegno a sostegno della comunità di San Giacomo e dell’intero Comune di Ragusa.

