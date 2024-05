Motyka Bike School in auge alla quarta tappa di Coppa Sicilia di Agrigento

Atleti della Motyka Bike School ancora in evidenza alla quarta prova di Coppa Sicilia che si è disputata ieri ad Agrigento. I giovani gialloneri hanno fornito delle prestazioni importanti che lasciano ben sperare per il futuro del giovane sodalizio modicano. Nella categoria G2, bellissima gara di Nicolò Tagliarini e Simone Adamo arrivati rispettivamente al secondo e terzo posto.Buona anche la prestazione di Gabriele Aprile che nella stessa categoria ha ottenuto la diciottesima posizione. Nella categoria G3, invece, Andrea Giannone ha concluso in sedicesima posizione, mentre al ventiduesimo posto della categoria G4 si è piazzato Simone Medaglia. “Siamo orgogliosi di quello che hanno ottenuto i nostri Giovanissimi – spiega Laura Melilli – per Nicolò Taglierini e Simone Adamo è stata una giornata strepitosa. I due – continua – oltre a essere compagni di squadra sono anche diventati buoni amici e questo non può che essere un fattore positivo sotto diversi aspetti e non solo sportivi. Soddisfatti anche delle buone prestazioni fornite da Gabriele Aprile, Andrea Giannone e Simone Medaglia, che – conclude – stanno crescendo in fretta e presto si prenderanno anche loro delle belle soddisfazioni”.

Salva