Aerobica. La Motyka Modica con onore a Porto Sant’Elpidio

Arrivano ancora tante conferme per le ginnaste della Motyka Modica, che sabato a Porto Sant’Elpidio hanno difeso i colori della Contea al campionato Nazionale Gold FGI di ginnastica aerobica. Grande esperienza per le giovani promesse modicane che si sono difese con onore in una kermesse di alto livello tecnico e di grande spettacolo che la disciplina “regala” grazie alle tante acrobazie che le atlete effettuano nelle loro esibizioni. Buoni anche i risultati ottenuti, se si considera che si trattava di una prova nazionale in cui le atlete modicane hanno potuto confrontarsi con le altre realtà arrivate in terra marchigiana. Nella categoria “Junior” individuale, Giulia Cappello ha ottenuto un onorevolissimo quattordicesimo posto, mentre Ludovica Scarso ha concluso in quindicesima posizione nella categoria “Allieve” individuale. Nella categoria “Trio Allieve”, infine, quattordicesimo posto finale per Alessia Ciniglio, Ludovica Scarso e Sofia Frasca. “Sono molto soddisfatta a prescindere dai risultati – spiega l’istruttrice Maria Stella Vittorio – perchè ho visto grandi miglioramenti per le piccole e i margini per crescere ancora di più sono ampi. Giulia Cappello – continua – si sta perfezionando sempre di più e ancora si può, si deve e si vuole fare di più. Quando c’è del buono su cui poter lavorare e grandi persone che hai la fortuna di incontrare nel cammino e che ti supportano

