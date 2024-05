Cultura. Iniziative al Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa e Modica

Mercoledì 15 maggio alle ore 18.00, presso il Palazzo dei Mercedari a Modica (Via Mercè, 6), si terrà l’inaugurazione della mostra di pittura del maestro Salvatore Fratantonio dal titolo “Autoritratto il senso e l’essenza”.

La serata artistica prevede i saluti del Sindaco, e del Presidente del Centro Studi Rossitto, Giorgio Chessari. A seguire gli interventi della psicologa e psicoterapeuta Mariacristina Tomaselli e di Elisabetta Rizza, curatrice della mostra. Sarà presente l’autore, Salvatore Fratantonio.

L’esposizione artistica sarà aperta dal 15 maggio al 14 luglio prossimo, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto pomeriggi di domenica e festivi; ed è resa possibile grazie alla collaborazione del Centro studi Rossitto con il Comune di Modica.

“Le opere di Fratantonio – scrive Mariacristina Tomaselli – sembrano interrogarci sulle questioni nodali della vita, sono domande all’osso dell’esistenza”.

Per Elisabetta Rizza “l’artista, per rispondere alla necessità di una narrazione ancora più aderente alla sua condizione esistenziale, ha definitivamente trasformato l’albero che ora ha assunto forme sempre più astratte e meno riconoscibili tornando anche al tema della luce e del buio”.

Sempre in tema di iniziative culturali, giovedì 16 maggio alle ore 17.00 presso l’Auditorium del Centro Studi Rossitto a Ragusa in Via Ettore Majorana, 5, si terrà l’incontro sul tema “Quale Europa. Capire, discutere, scegliere”. La cogente ed attualissima questione vuole essere un contributo informativo e di confronto, un metro per giudicare prima e dopo le elezioni programmi, partiti, candidature ed eletti.

Una bussola per il monitoraggio civico delle azioni che l’Unione realizzerà nella prossima legislatura. La problematica posta sul tavolo del dibattito trae spunto dall’omonimo volume esitato a stampa da Forum Disuguaglianze e Diversità (Editore Donzelli, 2024, pp. 232) a cura di Elena Granaglia, Economista e parte del Coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità e Gloria Riva, giornalista de L’Espresso.

Dopo i saluti e le relazioni introduttive di Giorgio Chessari, Presidente del Centro studi Rossitto e Giorgio Guastella, Segretario del Movimento Federalista europeo, il programma dell’evento prevede le relazioni di Fabrizio Barca, Coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, Gaetano Giunta, Fisico teorico e Silvia Vaccaro, Coordinamento Forum Disuguaglianze e Diversità. Coordina i lavori il Giornalista Vito Piruzza.

L’iniziativa è in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo e Forum Disuguaglianze Diversità, associazione che promuove la giustizia sociale e ambientale in Italia e in Europa.



