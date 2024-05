Modica. In viaggio verso giugno. Scenari 2024 is coming!

Alessandro Baricco, Sigfrido Ranucci, Paolo Mieli, Serena Bortone, Vinicio Marchioni. Sono loro i primi nomi svelati della terza edizione della rassegna di libri e autori che animerà Modica nei fine settimana estivi. Ma altre sorprese sono dietro l’angolo…

Scenari 2024 c’è. Mondadori BookStore Modica insieme alla Fondazione Teatro Garibaldi -nel cui foyer è stato il primo atto della sua terza edizione- la rassegna di libri e autori che segna l’estate modicana comincia a delineare i contorni delle sue grandi firme. Un parterre che Piera Ficili, cuore, anima e condottiera dell’evento, direttore artistico di Scenari, vero asse culturale della città di Modica, ha anticipato con un pokerissimo servito che fa il botto: Alessandro Baricco, Sigfrido Ranucci, Paolo Mieli, Vinicio Marchioni e Serena Bortone! E un solo punto esclamativo non basta a dare il senso compiuto di quello che, con emozione evidente, Piera Ficili ha raccontato durante la conferenza stampa.

Che la Fondazione Garibaldi, come hanno confermato le parole del suo sovrintendente, Tonino Cannata, sposa senza se e senza ma, pianificandone assieme il percorso e il progetto. E saranno ancora gli scenari e gli angoli più belli della Città di Modica ad ospitare gli eventi che accompagneranno i week end di giugno e luglio -e non solo i week end…- di una manifestazione ormai nell’immaginario collettivo della città e che ha rotto gli argini della conoscenza locale diventando patrimonio nazionale, grazie al lavoro dell’agenza Babel e di Francesca Tablino, partner e motore fondamentali di questa iniziativa. Che troverà ancora una volta supporto in prestigiose realtà economiche del territorio che credono nella cultura come valore e come elemento inscindibile della crescita di una città e della sua proposta. Scenari 2024 sarà una vetrina, un assieme di emozioni, un concentrato di sensazioni.

Fra qualche giorno, il calendario definitivo e la presentazione ufficiale. Per adesso, il pokerissimo dei nomi dalla viva voce di Piera Ficili: “Questi sono i primi nomi ma abbiamo già altre conferme importanti che sveleremo cammin facendo. E’ un’idea che porto avanti e che riesco a realizzare assieme a collaboratori eccellenti, a cominciare dalle ragazze e dai ragazzi delle nostre librerie che si spendono per dare forza ad una manifestazione che è un proscenio per far conoscere ai nostri ospiti gli scorci e le bellezze di Modica. Ringrazio fin d’ora le istituzioni e gli sponsor che saranno al nostro fianco e la Fondazione Garibaldi. Con Tonino Cannata, si è creata una simbiosi che mi inorgoglisce e che mi da tanta forza. So che organizzare Scenari è come scalare l’Everest a mani nude. Ma è bellissimo provarci e poi riuscirci! Scrittori e giornalisti, gente dello spettacolo e della società del nostro Paese, saranno con noi e saranno l’eccellente cassa di risonanza di cui Modica godrà, respirando libri e la bellezza delle parole”. Scenari 2024 is coming, stay tuned!

